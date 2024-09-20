В Италии область Эмилия-Романья затопило в третий раз за 16 месяцев

Область Эмилия-Романья на севере Италии подвергается разорительному наводнению в третий раз за 16 месяцев.

Область Эмилия-Романья на севере Италии подвергается разорительному наводнению в третий раз за 16 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета La Stampa.

Сообщается, что в течение 48 часов в некоторых районах выпало до 350 мм осадков, что привело к затоплению целых населенных пунктов.

Особенно пострадали окрестности городов Равенна, Форли, Болонья, где произошли разливы рек. Были эвакуированы более тысячи человек, двое считаются пропавшими без вести. Стихия затронула и соседнюю область Марке, где наиболее критическая ситуация сложилась в портовом городе Анкона.

Метеорологи отмечают, что подобные интенсивные погодные феномены являются отражением климатический изменений. Наводнения, вызываемые сильными осадками, сопровождаются разливами рек, сходом оползней и затоплением населенных пунктов. Циклон "Борис", уже приведшей к разорению зон в Восточной Европе, сформировался в результате самого жаркого лета, поясняют специалисты. Средняя температура была выше на 0,69 градусов по сравнению с показателями 1991-2020 годов и на 0,3 градуса превысила рекорд 2023 года.

С января по июнь в Италии зарегистрировали 10 наводнений и связанных с ними явлений. Это привело к гибели семи человек. В 2023 году в результате 25 наводнений и сходов оползней в Италии погибли 20 человек.