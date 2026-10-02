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    В Италии началась общенациональная забастовка, которая продлится до конца октября

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 10:20
    В Италии началась общенациональная забастовка, которая продлится до конца октября

    В Италии сегодня начинается месяц общенациональной забастовки, которая затронет сферу транспорта, металлургической и машиностроительной промышленности, образования, здравоохранения и муниципальные службы и т.д.

    Как передает Report, об этом сообщает Rai News.

    Работники данных сфер требуют повысить зарплаты с учетом роста стоимости жизни, снизить цены на топливо и продукты, уменьшить налоговую нагрузку, принять меры по повышению конкурентоспособности итальянского бизнеса.

    Первый день всеобщих забастовок был объявлен Европейским союзом трудящихся (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) при поддержке профсоюза FI-SI.

    Для большинства указанных отраслей акция рассчитана на весь рабочий день. На железной дороге забастовка продлится три часа – с 11:00 до 14:00. В этот период возможны задержки и отмены поездов.

    Такой график указан в официальном реестре забастовок Министерства инфраструктуры и транспорта Италии. Ведомство квалифицирует акцию как национальную межотраслевую забастовку работников государственного и частного секторов.

    К забастовкам могут также присоединиться сотрудники правоохранительных структур.

    Общенациональная забастовка Италия
    İtaliyada oktyabrın sonuna qədər davam edəcək ümummilli tətil başlayıb
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