В Италии началась общенациональная забастовка, которая продлится до конца октября

В Италии сегодня начинается месяц общенациональной забастовки, которая затронет сферу транспорта, металлургической и машиностроительной промышленности, образования, здравоохранения и муниципальные службы и т.д.

Как передает Report, об этом сообщает Rai News.

Работники данных сфер требуют повысить зарплаты с учетом роста стоимости жизни, снизить цены на топливо и продукты, уменьшить налоговую нагрузку, принять меры по повышению конкурентоспособности итальянского бизнеса.

Первый день всеобщих забастовок был объявлен Европейским союзом трудящихся (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) при поддержке профсоюза FI-SI.

Для большинства указанных отраслей акция рассчитана на весь рабочий день. На железной дороге забастовка продлится три часа – с 11:00 до 14:00. В этот период возможны задержки и отмены поездов.

Такой график указан в официальном реестре забастовок Министерства инфраструктуры и транспорта Италии. Ведомство квалифицирует акцию как национальную межотраслевую забастовку работников государственного и частного секторов.

К забастовкам могут также присоединиться сотрудники правоохранительных структур.