В Италии могут начать прививать от COVID-19 детей младше 5 лет

Вакцинация от коронавируса детей младше пяти лет может начаться в Италии в первой половине 2022 года.

Вакцинация от коронавируса детей младше пяти лет может начаться в Италии в первой половине 2022 года.

Об этом сообщил в субботу в эфире телеканала Sky tg24 президент Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу.

"Это вполне вероятно", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Палу добавил, что американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer "уже проводят эксперименты с (вакцинацией) самых маленьких детей". "Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев", - указал эксперт.

16 декабря в Италии начнут делать прививки детям от пяти до 11 лет. Речь идет о двух дозах препарата американской компании Pfizer, разработанного совместно с компанией BioNTech, которые будут вводиться с интервалом в три недели. Детская доза равна трети взрослой. За иммунизацию детей младше 12 лет высказываются многие специалисты, включая Итальянское общество педиатров.