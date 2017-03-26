 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Италии грузовик врезался в группу дорожных рабочих, двое погибли

    Водитель грузовика потерял управление, после чего фура столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Большегрузная фура в северной итальянской области Лигурия сбила группу дорожных рабочих, двое из которых скончались на месте.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье итальянская пожарная служба.

    Водитель грузовика, следовавшего по трассе в окрестностях города Савона по направлению к Генуе, по предварительным данным, потерял управление, после чего фура столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. От удара легковушка Opel свалилась в кювет, а большегруз опрокинулся на бок и сбил группу из семи рабочих. Они занимались ликвидацией последствий вчерашней аварии, когда загоревшийся от столкновения с боковой стеной соседнего тоннеля внедорожник блокировал движение на автостраде на несколько часов.

    Двое рабочих скончались от полученных травм на месте.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi