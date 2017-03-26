В Италии грузовик врезался в группу дорожных рабочих, двое погибли

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Большегрузная фура в северной итальянской области Лигурия сбила группу дорожных рабочих, двое из которых скончались на месте.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье итальянская пожарная служба.

Водитель грузовика, следовавшего по трассе в окрестностях города Савона по направлению к Генуе, по предварительным данным, потерял управление, после чего фура столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. От удара легковушка Opel свалилась в кювет, а большегруз опрокинулся на бок и сбил группу из семи рабочих. Они занимались ликвидацией последствий вчерашней аварии, когда загоревшийся от столкновения с боковой стеной соседнего тоннеля внедорожник блокировал движение на автостраде на несколько часов.

Двое рабочих скончались от полученных травм на месте.