В Италии число инфицированных коронавирусом превышает 172 тыс. человек

За последние сутки жертвами коронавируса в Италии стали 575 человек.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство здравоохранения страны.

Этим число умерших от пандемии достигло 22 745 человек.

Отмечается, что число инфицированных увеличилось на 3 493 человека и достигло 172 434.

В то же время, 42 727 человек в Италии выздоровели и были выписаны из больницы.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 227 000 человек. 563 674 из них выздоровели, 150 601 - скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.