В Италии чиновник упал в министерстве и пробил исторический витраж

Член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности упал в министерстве по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" и разбил витраж 1932 года работы мастера Марио Сирони.

Как передает Report, об этом пишет газета Corriere della Sera.

Инцидент произошел, когда он спускался по лестнице министерства в римском палаццо Пьячентини, поскользнулся и разбил правую часть витража "Хартия труда" - памятника эпохи итальянского фашизма.

Агентство Adnkronos пишет, что внучка художника и куратор его архива Романа Сирони классифицировала ущерб как необратимый. Она отметила, что произведение стоит миллионы евро. Другие эксперты считают, что витраж можно отреставрировать, это будет стоить от 30 до 40 тыс. евро.