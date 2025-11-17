В Италии чиновник упал в министерстве и пробил исторический витраж
Другие страны
- 17 ноября, 2025
- 16:14
Член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности упал в министерстве по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" и разбил витраж 1932 года работы мастера Марио Сирони.
Как передает Report, об этом пишет газета Corriere della Sera.
Инцидент произошел, когда он спускался по лестнице министерства в римском палаццо Пьячентини, поскользнулся и разбил правую часть витража "Хартия труда" - памятника эпохи итальянского фашизма.
Агентство Adnkronos пишет, что внучка художника и куратор его архива Романа Сирони классифицировала ущерб как необратимый. Она отметила, что произведение стоит миллионы евро. Другие эксперты считают, что витраж можно отреставрировать, это будет стоить от 30 до 40 тыс. евро.
Последние новости
17:12
Премьер Грузии и глава Минюста Армении обсудили развитие связей между двумя странамиВ регионе
16:56
США вывезли из Японии ракетные установки TyphonДругие страны
16:55
Фото
Международный центр Низами Гянджеви принял участие в обуждениях на COP30COP29
16:51
Турция импортировала из Азербайджана более 133 тыс. тонн нефти в этом годуЭнергетика
16:29
Глава ЕК сообщила в письме лидерам ЕС, что война в Украине может закончиться в 2026 годуДругие страны
16:22
Фото
В Сербии отметили 140-летний юбилей Узеира ГаджибейлиИскусство
16:14
В Италии чиновник упал в министерстве и пробил исторический витражДругие страны
16:11
Турист из Индии погиб после наезда автомобиля в ГубеПроисшествия
15:52