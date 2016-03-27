В Италии арестован подозреваемый в причастности к взрывам в Брюсселе

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В итальянской провинции Салерно, на юге страны, арестован подозреваемый в изготовлении поддельных документов для участников нападений на Париж в ноябре прошлого года и на Брюссель в минувший вторник.

Сообщается, что арестованного зовут Джамал Эддин Уали, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Бельгийские власти уже выдали ордер на его арест и в ближайшие дни может быть экстрадирован.

Ранее бельгийская прокуратура предъявила обвинения другому подозреваемому в причастности к взрывам в Брюсселе. Фамилия подозреваемого не называется, и журналистам представитель прокуратуры сообщил лишь, что того зовут Фейсал Ш.

Он является одним из 12 задержанных в Бельгии, Франции и Германии в связи с взрывами в аэропорту Брюсселя и в метро.