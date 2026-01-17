В Италии арестовали судно с металлом за нарушение антироссийских санкций

В итальянском порту Бриндизи задержали судно с 33 тыс. тонн металлического сырья, которое шло из Новороссийска.

Как передает Report, об этом сообщил RaiNews со ссылкой на Финансовую гвардию Италии.

Согласно информации, судно шло под флагом небольшого острова в Океании, при этом в публикации не уточняется какая это страна.

Основанием для задержания судна стал регламент ЕС № 833/2014 и санкции, ограничивающие экспорт и импорт из России. Проверки выявили "серьезные несоответствия, фальсификации и изменения в бортовой документации, касающейся мест остановок и погрузочных операций", сообщило итальянское ведомство. Установлено, что судно находилось в Новороссийске с 13 по 16 ноября 2025 года, "осуществляя запрещенные операции по погрузке грузов".

Дальнейшие проверки показали, что автоматическая идентификационная система (AIS) была деактивирована вблизи новороссийского порта, "предположительно, с целью избежать проверки геолокации и воспрепятствовать инспекционной деятельности компетентных органов", сообщило ведомство. При этом капитан судна делал "вводящие в заблуждение" заявления.

Законность действий Финансовой гвардии была подтверждена судом Бриндизи, указывает RaiNews. Импортер, судовладелец и некоторые члены экипажа находятся под следствием за уклонение от соблюдения ограничительных мер Евросоюза.