На испанской военной базе произошел взрыв, есть погибший и раненый
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 16:33
При взрыве на испанской военной базе Альварес де Сотомайор в Андалусии один солдат, еще один получил тяжелые ранения.
Как передает Report, об этом сообщает издание Okdiario.
Сообщается, что инцидент произошел во время плановых учений.
Для эвакуации тяжело раненого был направлен вертолет.
Последние новости
16:48
Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы – ОБНОВЛЕНО-2Милли Меджлис
16:46
Малюк: СБУ в сентябре-октябре нанесли удары по 20 объектам нефтедобычи и переработки РФДругие страны
16:46
Папоян: Германия выделит Армении чуть выше 150 млн евроВ регионе
16:37
Азербайджан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
16:34
ITU: Азербайджан должен занять активную позицию в формировании глобальных стандартов безопасности ИИ - ИНТЕРВЬЮИКТ
16:34
Турецкие врачи оказывают психологическую помощь азербайджанским ветеранамЗдоровье
16:33
На испанской военной базе произошел взрыв, есть погибший и раненыйДругие страны
16:32
Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в области метрологииБизнес
16:29
Фото