Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    На испанской военной базе произошел взрыв, есть погибший и раненый

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 16:33
    При взрыве на испанской военной базе Альварес де Сотомайор в Андалусии один солдат, еще один получил тяжелые ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Okdiario.

    Сообщается, что инцидент произошел во время плановых учений.

    Для эвакуации тяжело раненого был направлен вертолет.

