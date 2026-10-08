В испанской больнице скончался заразившейся оспой обезьян пациент

В городе Сан-Себастьяне (север Испании) в больнице скончался мужчина от оспы обезьян после заражения от другого мужчины, с которым он делил одну палату.

Как передает Report со ссылкой на испанские медиа, об этом сообщили в больнице.

Утверждается, что пациент был с ослабленным иммунитетом.

"61-летний мужчина, находившийся на лечении в больнице Доностия, скончался от mpox - заболевания, ранее известного как оспа обезьян", - отметили в больнице.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили о том, что мужчина несколько недель находился в больнице из-за онкологического заболевания.

После выявления заболевания учреждение приняло дополнительные меры безопасности. Более 30 человек, преимущественно медицинские работники, контактировавшие с пациентами, были вакцинированы и остаются под наблюдением. Представители больницы считают "крайне маловероятным" появление новых случаев заражения, связанных с этим эпизодом.