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    В испанской больнице скончался заразившейся оспой обезьян пациент

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 19:43
    В испанской больнице скончался заразившейся оспой обезьян пациент

    В городе Сан-Себастьяне (север Испании) в больнице скончался мужчина от оспы обезьян после заражения от другого мужчины, с которым он делил одну палату.

    Как передает Report со ссылкой на испанские медиа, об этом сообщили в больнице.

    Утверждается, что пациент был с ослабленным иммунитетом.

    "61-летний мужчина, находившийся на лечении в больнице Доностия, скончался от mpox - заболевания, ранее известного как оспа обезьян", - отметили в больнице.

    В региональном департаменте здравоохранения сообщили о том, что мужчина несколько недель находился в больнице из-за онкологического заболевания.

    После выявления заболевания учреждение приняло дополнительные меры безопасности. Более 30 человек, преимущественно медицинские работники, контактировавшие с пациентами, были вакцинированы и остаются под наблюдением. Представители больницы считают "крайне маловероятным" появление новых случаев заражения, связанных с этим эпизодом.

    Оспа обезъян Испания
    İspaniya xəstəxanasında meymunçiçəyinə yoluxmuş şəxs ölüb
    MiniBoss
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