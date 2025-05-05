В Испании задержка поездов из-за кражи кабеля затронула свыше 10 тыс. пассажиров

В Испании задержали поезда из-за кражи кабеля на линии высокоскоростного сообщения.

В Испании задержали поезда из-за кражи кабеля на линии высокоскоростного сообщения.

Как передает Report со ссылкой на испанские СМИ, об этом сообщил председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа в соцсетях.

"Эта ситуация коснулась 30 поездов и 10 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел на четырех разных участках линии между Мадридом и Севильей. Это привело к задержкам в железнодорожном сообщении.

Правоохранители уже начали расследование.