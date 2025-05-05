О нас

В Испании задержка поездов из-за кражи кабеля затронула свыше 10 тыс. пассажиров

В Испании задержка поездов из-за кражи кабеля затронула свыше 10 тыс. пассажиров В Испании задержали поезда из-за кражи кабеля на линии высокоскоростного сообщения.
Другие страны
5 мая 2025 г. 10:37
В Испании задержка поездов из-за кражи кабеля затронула свыше 10 тыс. пассажиров

В Испании задержали поезда из-за кражи кабеля на линии высокоскоростного сообщения.

Как передает Report со ссылкой на испанские СМИ, об этом сообщил председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа в соцсетях.

"Эта ситуация коснулась 30 поездов и 10 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел на четырех разных участках линии между Мадридом и Севильей. Это привело к задержкам в железнодорожном сообщении.

Правоохранители уже начали расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi