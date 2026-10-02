В Испании задержаны трое по подозрению в стрельбе по полицейским
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 11:36
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В Испании задержаны три человека по подозрению в причастности к стрельбе в городе Терраса, в результате чего пострадали двое сотрудников Гражданской гвардии.
Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.
В полиции сообщили, что разыскивается четвертый подозреваемый.
Инцидент произошел вчера вечером, когда четверо мужчин открыли огонь по двум находившимся на улице полицейским, один из которых получил серьезные ранения.
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как началась стрельба по полицейским, причем один из них держал в руках дробовик. Другие члены группы избивали палкой раненого полицейского, лежащего на земле.
Полиция ведет расследование в связи с инцидентом.
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