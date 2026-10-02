Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Испании задержаны трое по подозрению в стрельбе по полицейским

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 11:36
    В Испании задержаны трое по подозрению в стрельбе по полицейским

    В Испании задержаны три человека по подозрению в причастности к стрельбе в городе Терраса, в результате чего пострадали двое сотрудников Гражданской гвардии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

    В полиции сообщили, что разыскивается четвертый подозреваемый.

    Инцидент произошел вчера вечером, когда четверо мужчин открыли огонь по двум находившимся на улице полицейским, один из которых получил серьезные ранения.

    В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как началась стрельба по полицейским, причем один из них держал в руках дробовик. Другие члены группы избивали палкой раненого полицейского, лежащего на земле.

    Полиция ведет расследование в связи с инцидентом.

    Стрельба Испания
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:23

    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    Лента новостей