В Испании задержаны трое по подозрению в стрельбе по полицейским

В Испании задержаны три человека по подозрению в причастности к стрельбе в городе Терраса, в результате чего пострадали двое сотрудников Гражданской гвардии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

В полиции сообщили, что разыскивается четвертый подозреваемый.

Инцидент произошел вчера вечером, когда четверо мужчин открыли огонь по двум находившимся на улице полицейским, один из которых получил серьезные ранения.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как началась стрельба по полицейским, причем один из них держал в руках дробовик. Другие члены группы избивали палкой раненого полицейского, лежащего на земле.

Полиция ведет расследование в связи с инцидентом.