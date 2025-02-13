В Испании задержали пять человек за нарушение эмбарго на поставки химпродукции

Национальная полиция Испании задержала пять человек по подозрению в нарушении европейского эмбарго на поставки химической продукции в Россию.

Национальная полиция Испании задержала пять человек по подозрению в нарушении европейского эмбарго на поставки химической продукции в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их версии, подозреваемые в причастности к "контрабанде запрещенных товаров" были задержаны в провинциях Барселона и Валенсия. Как отметили в полиции, речь идет о второй фазе операции, в рамках которой в октябре 2024 года стражи порядка изъяли в порту Барселоны 13 тонн химической продукции, которая предназначалась для отправки в Россию.

"На втором этапе удалось подтвердить новые случаи незаконного экспорта в Россию химической продукции", - утверждается в пресс-релизе. Как уточнили в полиции, расследование продолжается.