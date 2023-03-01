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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы Национальная полиция Испании задержала одного из наиболее разыскиваемых в Европе преступников.
Другие страны
1 марта 2023 г. 14:30
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

Национальная полиция Испании задержала одного из наиболее разыскиваемых в Европе преступников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, арест был произведен в Мурсии. Задержанный находился "в списке самых разыскиваемых беглецов Европы" Европейского полицейского агентства (Европол), уточнили сотрудники правоохранительных органов Испании. Власти Нидерландов, разыскивающие подозреваемого, предлагали вознаграждение в размере 10 тыс. евро за любую связанную с ним информацию.

В 2015 году мужчина вместе с сообщниками ограбил два ювелирных магазина. Тогда погиб один человек. За эти преступления беглец отбывал наказание в виде пяти лет и шести месяцев заключения в психиатрической больнице, так как страдал серьезным психическим расстройством. В июне прошлого года мужчине удалось сбежать.

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