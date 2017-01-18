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    В Испании введен режим ЧП из-за морозов

    В отдельных регионах страны температура воздуха опустилась до минус 12 градусов

    Баку. 18 января. REPORT. AZ/ На всей территории Испании за исключением Канарских островов введен режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за аномальных морозов, сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ.

    По данным метеослужбы страны, в отдельных регионах Каталонии и Арагона температура воздуха опустилась до минус 12 градусов. Ожидается, что сегодня в некоторых местах Пиренеев и Иберийской горной системы температура ночью может упасть до -15 градусов.

    Специалисты также предупреждают о сильных снегопадах и ветре. В горных районах страны высока вероятность схода лавин.

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