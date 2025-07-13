В Испании вспыхнули беспорядки из-за нападения мигрантов

В испанском городе Торре-Пачеко вспыхнули беспорядки после нападения мигрантов на пожилого мужчину.

В испанском городе Торре-Пачеко вспыхнули беспорядки после нападения мигрантов на пожилого мужчину.

Как передает Report, соответствующую информацию публикует EFE.

По данным издания, вследствие массовых волнений минимум пять человек пострадали, трое из них доставлены в больницу с травмами.

Известно, что поводом для протестов послужило нападение, предположительно, группы марокканцев на 68-летнего пенсионера, который гулял по улице. "Они говорили на другом языке. Если бы они сказали "отдайте мне часы" или что-то в этом роде, я бы понял. Но они ничего не сказали", - рассказал пострадавший.

Отмечается, что этим инцидентом могли воспользоваться радикалы, обвинив власти в неспособности обеспечить безопасность на улицах. В свою очередь мэр Торре-Пачеко Педро Анхель Рока заявил, что в беспорядках участвуют не местные жители. "С преступностью не поборешься насилием. Так мы ничего не добьемся", - высказался он.