В Испании три человека погибли из-за самой сильной за полвека бури

По меньшей мере три человека погибли из-за обрушившейся на большую часть Испании бури, которая сопровождается снегопадами, сильными порывами ветра и дождями

По меньшей мере три человека погибли из-за обрушившейся на большую часть Испании бури, которая сопровождается снегопадами, сильными порывами ветра и дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

"С сожалением [должны сообщить] о трех погибших", - отметил глава МВД. В частности, два человека стали жертвами удара стихии в автономном сообществе Андалусия, еще один - в автономном сообществе Мадрид. Министр заявил, что речь идет "о самой сильной буре за последние 50 лет".

Ранее сообщалось, что самый сильный за несколько последних лет снегопад, который начался в Мадриде накануне днем и не прекращается до сих пор, практически полностью парализовал жизнь испанской столицы.