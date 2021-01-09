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Сильнейший снегопад почти полностью парализовал Мадрид

Сильнейший снегопад почти полностью парализовал Мадрид Самый сильный за несколько последних лет снегопад, который начался в Мадриде накануне днем и не прекращается до сих пор, практически полностью парализовал жизнь испанской столицы
Другие страны
9 января 2021 г. 12:09
Сильнейший снегопад почти полностью парализовал Мадрид

Самый сильный за несколько последних лет снегопад, который начался в Мадриде накануне днем и не прекращается до сих пор, практически полностью парализовал жизнь испанской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение во многих провинциях страны, в некоторых уровень погодной опасности повышен до самого высокого - красного.

Накануне из-за плохой видимости и состояния взлетно-посадочных полос была приостановлена работа международного аэропорта Мадрид-Барахас - в частности, было отменено 27 рейсов. Государственное управление аэропортов (AENA) сообщило в Twitter, что сегодня из соображений безопасности работа Барахаса также приостанавливается.

Из-за стихии нарушено и железнодорожное движение по некоторым направлениям. Мэрия столицы объявила, что в субботу из-за непогоды не будут ходить автобусы, в работе метрополитена также наблюдаются сбои.

Жителей Мадрида призвали воздержаться от использования личного транспорта. По данным местных СМИ, десятки водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях на занесенных снегом дорогах в автономном сообществе Мадрид. К операции по оказанию им помощи подключены военные, которые пытаются расчистить трассы. Службы доставки еды на дом приостановили оказание услуг в столице.

Ожидается, что снежный покров в Мадриде в течение дня может превысить 20 см.

Сложная ситуация из-за непогоды сложилась и в других испанских регионах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGüclü qar yağışı Madriddə həyatı iflic edib

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