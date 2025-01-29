В Испании таксисты устроили массовую акцию протеста из-за стоимости страховки

В Испании водители такси устроили массовую акцию протеста из-за повышения стоимости страховки.

В Испании водители такси устроили массовую акцию протеста из-за повышения стоимости страховки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает профессиональная ассоциация Elite Taxi Barcelona.

"Таксисты митингуют в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" в знак протеста против повышения стоимости страховки на 300%", - говорится в сообщении.

Согласно ассоциации, сектор такси страдает от серьезной проблемы со страховыми компаниями, которые "намеренно и сознательно договорились между собой о повышении цен на наши полисы для такси".

Кроме того, протестующие выступают против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок в лице таких компаний, как Uber, Cabify и Bolt.

Таксисты из Мадрида поддержали своих коллег из Барселоны. Так, ассоциация Taxi Project заявила, что в городе начинается демонстрация против "злоупотреблений в сфере страхования".