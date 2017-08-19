В Испании разыскивают последнего подозреваемого в причастности к терактам

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Полиция разыскивает последнего из 12 подозреваемых в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе, его личность установлена.

Как передает Report, об этом cообщает агентство Europa Press со ссылкой на информацию главы правоохранительных органов Каталонии Хосепа Луиса Траперо.

В интервью каталонскому телевидению TV3 Траперо рассказал, что в ходе следствия были установлены личности 12 человек, которые имеют отношение к подготовке нападений в Барселоне и Камбрильсе.

Четверо из этих людей задержаны, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, один погиб в результате взрыва в Альканаре накануне терактов, еще один также, предположительно, погиб при этом же взрыве. Таким образом, не установлено местонахождение одного подозреваемого. Его личность известна.

Личности всех пятерых террористов, ликвидированных после теракта в Камбрильсе, установлены, подтвердил Траперо.