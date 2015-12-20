В Испании проходят парламентские выборы

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Испании в воскресенье проходят выборы в парламент страны. Подданным королевства предстоит выбрать 350 депутатов Конгресса депутатов и большую часть состава Сената, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

На этих выборах две молодые партии впервые с момента падения диктаторского режима Франко в 1970-х годах составляют серьезную конкуренцию традиционным политическим силам.

Последние десятилетия на политической арене Испании доминировали Народная партия и Испанская социалистическая рабочая партия, которые поочередно занимались формированием правительства.

На прошлых выборах Народная партия получила большинство голосов и сформировала правительство во главе с премьер-министром Мариано Рахоем, а социалисты вынуждены были уйти в оппозицию.

В последние годы наблюдатели отмечают рост поддержки левой партии "Подемос" и левоцентристской партии "Граждане", которая, в частности, выступает против независимости Каталонии.

Согласно испанскому законодательству, победившая на выборах партия получает право сформировать правительство, а ее лидер становится премьер-министром.

Если по итогам голосования ни одна из политических сил не сможет получить абсолютное большинство, начнется процесс формирования коалиций.

Согласно опросам общественного мнения, ни правящая Народная партия, ни социалисты не смогут набрать большинства голосов избирателей.