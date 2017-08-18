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    В Испании произошел второй за день теракт

    Четверо террористов погибли, пятый ранен

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов в городе Камбрильс под Барселоной, после чего были ликвидированы.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал 24 Horas.

    По данным радиостанции Cadena Ser, в результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.

    Ранее полиция заявила, что в Камбрильсе произошел теракт, несколько террористов уничтожены. По данным 24 Horas, четверо террористов погибли, пятый ранен.

    Телеканал транслирует кадры, на которых слышны звуки перестрелки.

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