В Испании прогремел сильный взрыв на химическом заводе

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сильный взрыв прогремел на химическом заводе по переработке хлора в Валенсии в Испании.
Как сообщает Report со ссылкой на газету El Mundo, взрыв прогремел на заводе в Патерне. После этого начался сильный пожар, произошло сильное задымление, и прогремела уже серия взрывов.
Не известно, находились ли в момент взрыва на заводе люди. Все, кто находился на ближайших предприятиях, расположенных на полигоне, эвакуированы.
Причины ЧП устанавливаются, на месте работают пожарные. Местным жителям рекомендовано пока не выходить из домов.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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