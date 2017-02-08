В Испании прогремел сильный взрыв на химическом заводе

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сильный взрыв прогремел на химическом заводе по переработке хлора в Валенсии в Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на газету El Mundo, взрыв прогремел на заводе в Патерне. После этого начался сильный пожар, произошло сильное задымление, и прогремела уже серия взрывов.

Не известно, находились ли в момент взрыва на заводе люди. Все, кто находился на ближайших предприятиях, расположенных на полигоне, эвакуированы.

Причины ЧП устанавливаются, на месте работают пожарные. Местным жителям рекомендовано пока не выходить из домов.