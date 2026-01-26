Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Испании призвали премьера уйти в отставку из-за железнодорожного инцидента в Адамусе

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 15:51
    В Испании призвали премьера уйти в отставку из-за железнодорожного инцидента в Адамусе

    Региональный президент Мадрида Изабель Диас Аюсо призвала премьер-министра Испании Педро Санчеса уйти в отставку из-за железнодорожной аварии в Адамусе, которая унесла жизни 45 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

    По ее словам, именно премьер сменил руководителей транспортного департамента, на которых сейчас лежит ответственность за аварию на железной дороге.

    Она также выступила за отставку министра транспорта Оскара Пуэнте.

    В свою очередь, Пуэнте заявил, что ожидает, что Народная партия Испании потребует его отставки после железнодорожной аварии в Адамусе, но отверг обвинения против себя.

    Он также не исключил, что сбой, который произошел в понедельник в работе пригородного железнодорожного сервиса Rodalies в Каталонии, мог быть вызван кибератакой на центр управления оператора Adif.

    В Adif сообщили, что в системе связи центра управления на вокзале Эстасьо-де-Франс в Барселоне произошла неисправность, которая "из соображений безопасности вынудила остановить поезда на станциях".

    Отметим, что в течение января в Испании произошли три железнодорожных инцидента, в результате которых погибли 46 человек, 43 пострадали.

