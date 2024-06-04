В Испании повысят до 16 лет минимальный возраст для регистрации в соцсетях

Правительство Испании одобрило законопроект, направленный на защиту несовершеннолетних при пользовании интернетом.

Правительство Испании одобрило законопроект, направленный на защиту несовершеннолетних при пользовании интернетом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба кабмина королевства.

Среди прочего инициатива направлена на то, чтобы подростки до 16 лет не могли получить доступ или зарегистрироваться в социальных сетях. Как указывается в коммюнике, законопроект "повышает минимальный возраст, при котором можно дать согласие на обработку персональных данных, с 14 до 16 лет".

"Закон содержит меры по улучшению знаний несовершеннолетних и их семей о рисках цифровой среды, [предусматривает] соответствующие санкции за нарушение прав, которые могут произойти в этой среде, например распространение изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта", - добавили власти королевства.

Проект также предусматривает наличие в цифровых устройствах систем родительского контроля, активированных по умолчанию. Кроме того, инициатива включает осмотр у педиатра на предмет возможной зависимости от технологических устройств.