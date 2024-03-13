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В Испании поймали грабивших дома футболистов преступников

В Испании поймали грабивших дома футболистов преступников Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группы, которая занималась кражами в домах известных футболистов.
Другие страны
13 марта 2024 г. 15:05
В Испании поймали грабивших дома футболистов преступников

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группы, которая занималась кражами в домах известных футболистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, были задержаны шесть человек, которые, как предполагается, причастны к восьми кражам в элитных жилых комплексах с июля 2022 года. Для выбора целей подозреваемые использовали социальные сети, изучая фотографии и видео, которые публиковали члены семей и близкие спортсменов.

Расследование сосредоточилось на ограблении, совершенном в мае 2023 года в доме в провинции Мадрид. Тогда преступники смогли украсть вещи на сумму около 500 тыс. евро. Хотя полиция не уточняет имени потерпевшего, в этот период произошло ограбление дома нападающего клуба "Реал Мадрид" Родриго.

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