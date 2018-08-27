В Испании около 50 беженцев на резиновой лодке причалили к пляжу с туристами

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Испании порядка 50 беженцев на резиновой лодке причалили к побережью Коста-де-ла-Лус на глазах у десятков туристов.

Как передает Report со ссылкой на Infobae, гражданской гвардии Испании удалось задержать 25 мигрантов, 19 из которых дети.

Их направили в штаб-квартиру Красного Креста.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском нелегальных мигрантов, которым удалось скрыться.

По данным издания, беженцы приплыли из Марокко.