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    В Испании около 50 беженцев на резиновой лодке причалили к пляжу с туристами

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Испании порядка 50 беженцев на резиновой лодке причалили к побережью Коста-де-ла-Лус на глазах у десятков туристов.

    Как передает Report со ссылкой на Infobae, гражданской гвардии Испании удалось задержать 25 мигрантов, 19 из которых дети.

    Их направили в штаб-квартиру Красного Креста.

    В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском нелегальных мигрантов, которым удалось скрыться.

    По данным издания, беженцы приплыли из Марокко.

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