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В Испании одобрили законопроект о сокращении рабочей недели до 37,5 часа

В Испании одобрили законопроект о сокращении рабочей недели до 37,5 часа Правительство Испании одобрило законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часа.
Другие страны
6 мая 2025 г. 16:36
В Испании одобрили законопроект о сокращении рабочей недели до 37,5 часа

Правительство Испании одобрило законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на пресс-конференции вице-премьер, министр труда и социальной экономики королевства Йоланда Диас.

По ее словам, норма, позволяющая "двигаться к Испании, которая станет лучше, модернизировать бизнес и сферу труда и помочь людям стать немного счастливее", была утверждена в ходе еженедельного заседания Совета министров. Ожидается, что нововведение, которое не предусматривает сокращения зарплаты, затронет около 12,5 млн человек в 48-миллионном королевстве.

Теперь начнется процедура рассмотрения инициативы местным парламентом. Ранее Диас выступила за то, чтобы закон вступил в силу не позднее конца 2025 года.

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