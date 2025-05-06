В Испании одобрили законопроект о сокращении рабочей недели до 37,5 часа

Правительство Испании одобрило законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часа.

Правительство Испании одобрило законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на пресс-конференции вице-премьер, министр труда и социальной экономики королевства Йоланда Диас.

По ее словам, норма, позволяющая "двигаться к Испании, которая станет лучше, модернизировать бизнес и сферу труда и помочь людям стать немного счастливее", была утверждена в ходе еженедельного заседания Совета министров. Ожидается, что нововведение, которое не предусматривает сокращения зарплаты, затронет около 12,5 млн человек в 48-миллионном королевстве.

Теперь начнется процедура рассмотрения инициативы местным парламентом. Ранее Диас выступила за то, чтобы закон вступил в силу не позднее конца 2025 года.