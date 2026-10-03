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    В Испании обрушилась конструкция бара, 12 человек пострадали

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 12:59
    В Испании обрушилась конструкция бара, 12 человек пострадали

    В Испании в результате обрушения конструкции бара в Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра пострадали 12 человек, шесть из которых были доставлены в больницу.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

    Также сообщается о том, что во время инцидента в баре находились около 50 человек.

    После получения информации о происшествии к месту прибыли пожарные, а также специалист службы гражданской защиты. После обследования завалов сообщили, что под обломками никого нет.

    Кроме того, в пустующем доме рядом с баром обрушилась стена.

    Обрушение крыши Испания
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