В Испании обрушилась конструкция бара, 12 человек пострадали

В Испании в результате обрушения конструкции бара в Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра пострадали 12 человек, шесть из которых были доставлены в больницу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

Также сообщается о том, что во время инцидента в баре находились около 50 человек.

После получения информации о происшествии к месту прибыли пожарные, а также специалист службы гражданской защиты. После обследования завалов сообщили, что под обломками никого нет.

Кроме того, в пустующем доме рядом с баром обрушилась стена.