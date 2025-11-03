Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    

    В Испании начался суд над генпрокурором

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 16:14
    В Испании начался суд над генпрокурором

    В Испании начался суд над генеральным прокурором страны Альваро Гарсией Ортисом.

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция CityNews Halifax.

    Отмечается, что Ортис предстал перед судом по обвинению в разглашении конфиденциальной информации. В частности, он обвиняется в передаче журналистам электронного письма от адвоката, представлявшего интересы оппозиционного политика, президента "Сообщества Мадрид" Исабель Диас Аюсо.

    Радиостанция отмечает, что подобное событие является первым в истории Испании, когда высокопоставленный прокурор предстает перед уголовным судом.

    Радио сообщает, что судебное разбирательство в отношении Ортиса будет длиться 10 дней.

    Испания суд генпрокурор Испании Альваро Гарсия Ортис

