В Испании начался суд над генпрокурором
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 16:14
В Испании начался суд над генеральным прокурором страны Альваро Гарсией Ортисом.
Как передает Report, об этом сообщает радиостанция CityNews Halifax.
Отмечается, что Ортис предстал перед судом по обвинению в разглашении конфиденциальной информации. В частности, он обвиняется в передаче журналистам электронного письма от адвоката, представлявшего интересы оппозиционного политика, президента "Сообщества Мадрид" Исабель Диас Аюсо.
Радиостанция отмечает, что подобное событие является первым в истории Испании, когда высокопоставленный прокурор предстает перед уголовным судом.
Радио сообщает, что судебное разбирательство в отношении Ортиса будет длиться 10 дней.
