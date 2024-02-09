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В Испании на протестах фермеров задержали 20 человек

В Испании на протестах фермеров задержали 20 человек Правоохранительные органы Испании задержали по меньшей мере 20 человек с момента начала акций протеста фермеров.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 14:47
В Испании на протестах фермеров задержали 20 человек

Правоохранительные органы Испании задержали по меньшей мере 20 человек с момента начала акций протеста фермеров.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Vanguardia.

Издание отмечает, что протесты начались в нескольких городах Испании 6 февраля. С четверга, 8 февраля столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов усилились.

Со вторника полиция и гражданская гвардия задержали по меньшей мере 20 человек, восемь из которых в четверг. При столкновениях с протестующими один представитель гражданской гвардии пострадал от удара камнем в голову.

Фермеры на тракторах блокируют движение по трассам. Часть протестующих призывает "перекрыть дороги" в Мадрид.

Протестующие пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики. Фермеры анонсировали, что акции будут продолжаться в течение ближайших недель.

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