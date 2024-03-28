В Испании мужчина с топором атаковал McDonald's

Мужчина разбил топором витрину одного из ресторанов в торговом центре в Бадалоне недалеко от Барселоны.

Мужчина разбил топором витрину одного из ресторанов в торговом центре в Бадалоне недалеко от Барселоны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети "X" мэр города Ксавьер Гарсиа Альбиоль.

По его версии, речь идет о психически неуравновешенном человеке. В результате инцидента никто не пострадал. "Ответственный [за случившееся] уже был задержан", - отметил градоначальник.

Как передает газета El Mundo, мужчина атаковал ресторан быстрого питания McDonald's. Из-за инцидента посетители торгового центра были временно эвакуированы.