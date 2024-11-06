В Испании конфисковали крупнейшую партию кокаина в ящиках с бананами

Правоохранительные органы Испании перехватили партию кокаина массой 13 тонн - это рекордная партия, когда-либо конфискованная в стране.
Как передает Report, об этом сообщает El Mundo со ссылкой на сообщение полиции королевства.
"В порту Альхесирас был перехвачен контейнер с кокаином общим весом 13 062 кг, что является наибольшим изъятием этого наркотика на территории Испании на данный момент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта партия стала второй по величине в Европе. Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами, который поступил из Эквадора.
По данным полиции, в ходе розыска был задержан один подозреваемый, в то время как двое менеджеров компании-импортера находятся в розыске.