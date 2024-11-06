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В Испании конфисковали крупнейшую партию кокаина в ящиках с бананами

В Испании конфисковали крупнейшую партию кокаина в ящиках с бананами Правоохранительные органы Испании перехватили партию кокаина массой 13 тонн - это рекордная партия, когда-либо конфискованная в стране.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 19:19
В Испании конфисковали крупнейшую партию кокаина в ящиках с бананами

Правоохранительные органы Испании перехватили партию кокаина массой 13 тонн - это рекордная партия, когда-либо конфискованная в стране.

Как передает Report, об этом сообщает El Mundo со ссылкой на сообщение полиции королевства.

"В порту Альхесирас был перехвачен контейнер с кокаином общим весом 13 062 кг, что является наибольшим изъятием этого наркотика на территории Испании на данный момент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта партия стала второй по величине в Европе. Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами, который поступил из Эквадора.

По данным полиции, в ходе розыска был задержан один подозреваемый, в то время как двое менеджеров компании-импортера находятся в розыске.

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