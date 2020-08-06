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В Испании изолируют город с населением более 30 тыс.человек из-за пандемии

В Испании изолируют город с населением более 30 тыс.человек из-за пандемии Решение вступит в силу с 7 августа
Другие страны
6 августа 2020 г. 16:58
В Испании изолируют город с населением более 30 тыс.человек из-за пандемии

Власти испанского автономного сообщества Кастилия-и-Леон решили изолировать с 7 августа город Аранда-де-Дуэро из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство EFE.

По его информации, суд одобрил план регионального кабмина, который предусматривает изоляцию города, где проживают около 32 тысяч человек. Также в населенном пункте вновь нельзя собираться группами более 10 человек, вводятся ограничения на работу кафе и ресторанов, а также на посещения домов престарелых.

В свою очередь, власти испанского автономного сообщества Страна Басков отметили рост там числа инфицированных и высказали мнение, что регион "сталкивается со второй волной" коронавируса.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 305 тыс. заразившихся, около 28,5 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения инфекции. Эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершилось 21 июня.

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