В Испании из-за пожара в жилом доме трое погибли, четверо ранены
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 12:52
Три человека погибли, четверо получили ранения в результате пожара в жилом доме в северной провинции Испании Бургос.
Как передает Report, об этом сообщает El Mundo со ссылкой на региональные службы экстренной помощи.
"На месте происшествия семи пострадавшим оказана медпомощь, двое из которых скончались на месте, а пятеро были доставлены в больницу. Позднее один из них умер", - сообщили в службе.
Среди пострадавших двое в возрасте 7 и 11 лет.
Сообщается, что инцидент случился вчера вечером.
Последние новости
13:22
Ерлан Аккенженов: Казахстан в 2026г планирует экспорт нефти по БТД от 1,5 до 2,2 млн тоннЭнергетика
13:13
Самеддин Асадов: Азербайджан ведет переговоры с Amazon, Google и Microsoft о создании центра ИИАПК
13:10
Власти Бахрейна перебазировали часть самолетов из столичного аэропортаДругие страны
13:04
Попшой: Молдова изучает возможности присоединения к проекту Black Sea EnergyЭнергетика
13:00
Глава Бундестага Германии прибыла в Киев с первым визитомВ регионе
12:56
В Ходжавенде пройдет ярмарка трудаОбщество
12:53
Фото
Прибывшим в Ходжавендский и Ходжалинский районы жителям вручены ключи от жилья - ОБНОВЛЕНО-2Внутренняя политика
12:52
В Испании из-за пожара в жилом доме трое погибли, четверо раненыДругие страны
12:51