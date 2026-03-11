Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Испании из-за пожара в жилом доме трое погибли, четверо ранены

    В Испании из-за пожара в жилом доме трое погибли, четверо ранены

    Три человека погибли, четверо получили ранения в результате пожара в жилом доме в северной провинции Испании Бургос.

    Как передает Report, об этом сообщает El Mundo со ссылкой на региональные службы экстренной помощи.

    "На месте происшествия семи пострадавшим оказана медпомощь, двое из которых скончались на месте, а пятеро были доставлены в больницу. Позднее один из них умер", - сообщили в службе.

    Среди пострадавших двое в возрасте 7 и 11 лет.

    Сообщается, что инцидент случился вчера вечером.

