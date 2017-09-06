В Испании и Марокко обезврежена террористическая группировка

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Национальная полиция Испании и Главное управление внутренней безопасности Марокко обезвредили исламистскую ячейку, действовавшую на территории двух стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как удалось установить марокканским спецслужбам, террористическая ячейка "планировала крупномасштабные теракты".

Задержаны шесть человек – один в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), пятеро на территории Марокко. Пятеро задержанных – поданные Марокко, один из них имеет вид на жительство в Испании, шестой — гражданин Испании марокканского происхождения.

Лидером ячейки правоохранительные органы считают гражданина Испании, жителя Марокко, который занимался поиском и вербовкой исламистов. Он работал помощником воспитателя в образовательном центре для несовершеннолетних.

Члены группировки собирались по ночам и проводили тренировки, в том числе учились обезглавливать людей.