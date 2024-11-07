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В Испании число жертв наводнений выросло до 219 человек

В Испании число жертв наводнений выросло до 219 человек Число погибших в результате наводнений в Испании достигло 219 человек.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 15:48
В Испании число жертв наводнений выросло до 219 человек

Число погибших в результате наводнений в Испании достигло 219 человек.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

При этом подавляющее большинство жертв зафиксировано в автономном сообществе Валенсия на востоке страны.

Число пропавших без вести возросло до 93 человек. При этом власти уточняют, что 54 погибших при ударе стихии все еще не опознаны.

29 октября Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень погодной опасности был повышен до максимального.

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