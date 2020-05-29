​В Испании число жертв коронавируса достигло 27 121

Жертвами коронавируса COVID-19 в Испании за последние семь дней стали 39 человек, общее число жертв составляет 27 121 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения Испании.

За последние сутки при помощи ПЦР-тестов были выявлены 187 случаев заражения, с начала эпидемии – 238 564.

За семь дней 286 пациентов были доставлены в больницы (всего с начала эпидемии 123 891), 12 человек – в отделения интенсивной терапии (всего с начала эпидемии – 11 397). Данные о погибших за сутки минздрав больше не публикует, также как и данные о выздоровевших.

Министерство в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.