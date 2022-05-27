В Испании число инфицированных оспой обезьян достигло 98

Власти Испании всего подтвердили 98 случая заражения оспой обезьян в королевстве.

Власти Испании всего подтвердили 98 случая заражения оспой обезьян в королевстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минздраве страны.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 98 положительных случаев ортопоксвируса, поэтому они признаны подтвержденными случаями оспы обезьян", - уточнило ведомство.

Ранее власти информировали о 84 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.