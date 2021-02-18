В Испании более 60 человек пострадали в ходе акций

Акция в поддержку осужденного рэпера переросла в столкновения манифестантов с полицейскими

По меньшей мере 63 человека пострадали в среду в Мадриде и Каталонии в ходе акций протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные медицинские службы.

Демонстрация в поддержку исполнителя началась на центральной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль и переросла в столкновения полицейских с участниками акции. Как уточнили в службе медицинской помощи Мадрида, в результате "пострадали 55 человек, из которых 35 - это сотрудники полиции". Еще восемь человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии.

Митинги в поддержку арестованного рэпера прошли в среду вечером в разных городах Испании, в том числе в столице королевства. В ходе манифестаций группы агрессивно настроенных участников протестов бросали в полицейских различные предметы, поджигали мусорные контейнеры, сооружали баррикады, наносили ущерб городскому имуществу. В результате полицейские применяли силу против манифестантов. В общей сложности в Испании были задержаны около полусотни человек.

Во вторник митинги против ареста исполнителя также переросли в беспорядки, которые завершились задержанием участников акций, пострадали более 30 человек.