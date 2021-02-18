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На акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек

На акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек Около 49 человек были задержаны в Испании на акциях протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны.
Другие страны
18 февраля 2021 г. 04:06
На акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек

Около 49 человек были задержаны в Испании на акциях протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Periodico.

По ее данным, протестующие были арестованы во время беспорядков в центре Барселоны и Мадрида, а также в Каталонии и провинции Гранада.

В столице протест начался на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, где собрались несколько сотен человек с требованием освободить Аселя. Агрессивно настроенные участники акции начали бросать в полицейских различные предметы, наносили ущерб городскому имуществу. В результате полицейским пришлось применить силу, задействовав дубинки. По данным газеты ABC, сотрудники правоохранительных органов применили против участников митинга слезоточивый газ. Агентство Europa Press сообщает о девяти пострадавших в ходе беспорядков в Мадриде.

В Каталонии, по данным местной полиции, беспорядки произошли в разных городах, в том числе в Барселоне. Манифестанты сооружали баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Как передает газета La Vanguardia, полиция применила против протестующих пули из пенопласта.

Митинги были организованы также в Жироне, Льейде и других населенных пунктах.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİspaniyada etiraz aksiyalarında onlarla insan saxlanıldı

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