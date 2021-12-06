В Испании 70 сотрудников больницы заболели COVID-19 после праздничного застолья

Вспышка коронавируса зафиксирована среди персонала региональной университетской больницы Малаги (автономное сообщество Андалусия).

Вспышка коронавируса зафиксирована среди персонала региональной университетской больницы Малаги (автономное сообщество Андалусия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к настоящему моменту COVID-19 уже был выявлен у 68 сотрудников медицинского учреждения. Отмечается, что инфицированные привиты от коронавируса, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.

Предполагается, что вспышка произошла после обеда по случаю предстоящего Рождества, который состоялся менее недели назад в одном из ресторанов Малаги. Праздничное мероприятие посетили около 170 человек. В преддверии обеда они сделали тест на COVID-19, результат у всех гостей был отрицательным.

С начала распространения коронавирусной инфекции в 47-миллионной Испании было выявлено более 5,2 млн случаев заражения, свыше 88 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от COVID-19.