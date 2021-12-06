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В Испании 70 сотрудников больницы заболели COVID-19 после праздничного застолья

В Испании 70 сотрудников больницы заболели COVID-19 после праздничного застолья Вспышка коронавируса зафиксирована среди персонала региональной университетской больницы Малаги (автономное сообщество Андалусия).
Другие страны
6 декабря 2021 г. 17:36
В Испании 70 сотрудников больницы заболели COVID-19 после праздничного застолья

Вспышка коронавируса зафиксирована среди персонала региональной университетской больницы Малаги (автономное сообщество Андалусия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к настоящему моменту COVID-19 уже был выявлен у 68 сотрудников медицинского учреждения. Отмечается, что инфицированные привиты от коронавируса, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.

Предполагается, что вспышка произошла после обеда по случаю предстоящего Рождества, который состоялся менее недели назад в одном из ресторанов Малаги. Праздничное мероприятие посетили около 170 человек. В преддверии обеда они сделали тест на COVID-19, результат у всех гостей был отрицательным.

С начала распространения коронавирусной инфекции в 47-миллионной Испании было выявлено более 5,2 млн случаев заражения, свыше 88 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от COVID-19.

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Версия на английском языке Nearly 70 employees of Spanish hospital contract COVID-19 after festive feast

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