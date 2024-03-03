В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана

Власти Исландии эвакуируют жителей города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес на юге страны.
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Ранее телеканал со ссылкой на метеорологическую службу страны сообщал, что в километре к востоку от горы Сюлингарфелл появился магматический поток, "вызванный интенсивной сейсмической активностью" в районе. В метеорологической службе сообщали, что сейсмическая активность указывает на возможность извержения вулкана.
"Эвакуация в Гриндавике проходит успешно. В последние дни в Гриндавике не так много людей, и сегодня в городе люди не работают", - говорится в материале телеканала.
Телеканал со ссылкой на менеджера популярного среди туристов геотермального курорта "Голубая лагуна" в Исландии добавляет, что прилагаются усилия для скорейшего завершения эвакуации.