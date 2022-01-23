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В Ирландии сняли большинство введенных из-за COVID-19 ограничений

В Ирландии сняли большинство введенных из-за COVID-19 ограничений В Ирландии снято большинство ограничений, связанных с коронавирусом.
Другие страны
23 января 2022 г. 07:27
В Ирландии сняли большинство введенных из-за COVID-19 ограничений

В Ирландии снято большинство ограничений, связанных с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Михол Мартин.

Согласно постановлениям правительства, вступившим в силу вчера, бары и рестораны, закрывающиеся после 20:00 по местному времени, смогут работать без каких-либо ограничений по времени.

При входе в развлекательные заведения не потребуется прививка или документы о COVID-19.

Концертные залы или стадионы смогут принимать зрителей при полной загрузке.

Домашние работники постепенно вернутся в офисы с понедельника.

Кроме того, магазины, школы и общественный транспорт по-прежнему будут обязаны носить маску, оставаться в карантине после контакта или заражения, а также требовать документ COVID-19 во время поездок.

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Версия на азербайджанском языке İrlandiyada koronavirus məhdudiyyətlərinin əksəriyyəti ləğv edilib

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