    В Ирландии расследуют серию угроз против семьи вице-премьера

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 14:53
    В Ирландии расследуют серию угроз против семьи вице-премьера

    Полиция Ирландии начала расследование серии анонимных угроз против семьи вице-премьера и главы МИД страны Саймона Харриса.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Согласно информации, угрозы поступали через мессенджер Telegram, который шифрует переписку и позволяет скрывать личность отправителя.

    Злоумышленник угрожал нападением на дом, где проживает семья Харрисов.

    По данным властей, это уже третья подобная угроза за последнюю неделю. На момент получения сообщений семья находилась вне дома, однако им рекомендовали не возвращаться до проведения проверок.

    В пятницу в Интернете появилась прямая угроза в адрес близкого члена семьи, а ранее на неделе угрозы поступали в адрес детей вице-премьера.

    Лента новостей