В Ирландии расследуют серию угроз против семьи вице-премьера
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 14:53
Полиция Ирландии начала расследование серии анонимных угроз против семьи вице-премьера и главы МИД страны Саймона Харриса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.
Согласно информации, угрозы поступали через мессенджер Telegram, который шифрует переписку и позволяет скрывать личность отправителя.
Злоумышленник угрожал нападением на дом, где проживает семья Харрисов.
По данным властей, это уже третья подобная угроза за последнюю неделю. На момент получения сообщений семья находилась вне дома, однако им рекомендовали не возвращаться до проведения проверок.
В пятницу в Интернете появилась прямая угроза в адрес близкого члена семьи, а ранее на неделе угрозы поступали в адрес детей вице-премьера.
Последние новости
15:34
Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в ГазеДругие страны
15:33
Жительница Венгли: Мои дети возвращаются в родное село со своими семьямиВнутренняя политика
15:31
Лу Мэй: Пекин и Баку обладают огромным потенциалом для двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
15:30
Фото
Азербайджанские художественные гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-МариноИндивидуальные
15:24
Посол: Китай готов прилагать усилия для расширения сотрудничества с АзербайджаномВнешняя политика
15:21
В суде рассматриваются документы о преступлениях против азербайджанцев, совершенных в 1988-1989 годахВнутренняя политика
15:17
Фото
Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридоруИнфраструктура
15:16
ADSEA и ACWA Power подпишут договор о государственно-частном партнерствеБизнес
15:11