В Ирландии более 100 тысяч домов остались без света - ВИДЕО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Житель города Уотерфорд погиб в результате шторма "Офелия", более 100 тысяч домов в южной и западной части страны осталось без света из-за повреждений линий электропередачи (ЛЭП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, наиболее существенный урон ЛЭП отмечается в графствах Голуэй, Уотерфорд и Керри. Шторм "Офелия" движется с юга на север, порывы ветра достигают 130 км/ч.

Международный аэропорт Дублина ранее объявил об отмене 130 рейсов. В столице прекращена работа городского транспорта, полиция призвала дублинцев отказаться от использования автомобилей и без особой нужды не выходить из дома.

Все официальные учреждения, включая школы и университеты, в понедельник закрыты по всей стране.