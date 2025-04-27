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В Иране 28 апреля объявлено днем траура по жертвам взрыва в порту

В Иране 28 апреля объявлено днем траура по жертвам взрыва в порту Возникший в субботу в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас пожар возобновился в восточной части порта из-за наличия в ряде контейнеров битума и химикатов.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 16:31
В Иране 28 апреля объявлено днем траура по жертвам взрыва в порту

В Иране 28 апреля объявлено Днем национального траура по погибшим при взрыве в порту Шахид-Раджаи.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim,  об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

"Правительство Ирана объявило завтрашний день Днем национального траура по всей стране", - сказала она.

Ранее иранская гостелерадиокомпания сообщила, что президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в город Бендер-Аббас, где находится порт, чтобы ознакомиться с ситуацией после взрыва.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде заявил, что пожар возобновился в восточной части порта из-за наличия в ряде контейнеров битума и химикатов.

Напомним, что мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. В результате происшествия, по последним данным, погибли 28 человек, пострадали более 1200.

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Версия на азербайджанском языке İranın Bəndər Abbas limanında yenidən yanğın başlayıb

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