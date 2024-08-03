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В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности

В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности Более двух десятков человек задержаны в Иране в рамках расследования убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Другие страны
3 августа 2024 г. 10:00
В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности

Более двух десятков человек задержаны в Иране в рамках расследования убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Report, об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, среди задержанных оказались высокопоставленные офицеры разведки и военные чиновники. Газета отмечает, что масштаб расследования свидетельствует о шокирующем провале системы безопасности.

Напомним, что глава политбюро ХАМАС Хания был убит ночью 31 июля в Тегеране в результате ракетного удара.

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