В Иране за 9 месяцев 2015 года конфискованы почти 500 тонн наркотиков

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Иранские службы безопасности конфисковали почти 500 тонн наркотиков за первые девять месяцев 2015 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Тегеране министр внутренних дел ИРИ Абдольреза Рахмани Фазли, выступая на VI заседании "Центрально-Азиатского антинаркотического квинтета" с участием руководителей государственных ведомств по борьбе с распространением наркотиков России, Ирана, Азербайджана, Пакистана и Таджикистана.

"Только за первые девять месяцев нынешнего года иранские службы безопасности конфисковали у наркоторговцев более 479 тонн наркотиков, - привел данные иранский министр. - За этот же период были ликвидированы более двух тысяч банд наркоторговцев". "Каждый год Иран сжигает более 60 тонн наркотических средств, изъятых у наркоторговцев. Это как нельзя лучше демонстрирует нашу решимость бороться с этим злом", - отметил также Рахмани Фазли.

По данным, которые привел министр, борьба Ирана с наркоторговлей и наркотрафиком ежегодно обходится иранской казне в 1 миллиард долларов, которые уходят, в частности на реконструкцию инфраструктуры границы, ее укрепление.

"Недавно в Иране была создана централизованная база данных для облегчения работы полицейских подразделений и судебных органов по борьбе с организованной преступностью", - поделился глава МВД Ирана.

Одновременно он подчеркнул, что "западные страны отказываются сотрудничать с Ираном в области обмена разведывательной информацией об отмывании денег и потоке наркотиков". "Такое бездействие вызывает сомнение в их решимости действительно бороться с незаконным оборотом наркотических веществ", - выразил мнение Рахмани Фазли.