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Число жертв ДТП с автобусом в Иране достигло 35

Число жертв ДТП с автобусом в Иране достигло 35 Число жертв ДТП с автобусом, перевозившим пакистанских паломников, в иранском городе Йезд возросло до 35, еще 15 человек находятся в тяжелом состоянии.
Другие страны
21 августа 2024 г. 09:54
Число жертв ДТП с автобусом в Иране достигло 35

Число жертв ДТП с автобусом, перевозившим пакистанских паломников, в иранском городе Йезд возросло до 35, еще 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает Report со ссылкой на Radio Pakistan, по предварительным данным, авария произошла из-за неисправности тормозов.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Большинство пассажиров - жители Ларканы, Готки и других городов пакистанской провинции Синд.

9:18

По меньшей мере 28 человек погибли, еще 23 пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим пакистанских паломников в провинции Йезд.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщил начальник дорожной полиции сил охраны правопорядка Ирана генерал Теймур Хосейни.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 20 августа вечером. Автобус направлялся из Пакистана в Ирак.

Причинами аварии названы техническая неисправность тормозной системы, незнание маршрута водителем и износ автомобиля.

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Версия на английском языке Death toll rises to 35 in Iran bus accident
Версия на азербайджанском языке İranda avtobus qəzaya uğrayıb, 35 zəvvar ölüb

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